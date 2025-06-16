Трамп заявил, что Иран не побеждает в военном конфликте с Израилем

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Американский лидер Дональд Трамп считает, что Иран не побеждает в военном конфликте с Израилем. С таким заявлением он выступил на встрече с премьером Канады Майком Карни перед саммитом G7, передает ТАСС.

"Это болезненно для обеих сторон", – отметил президент США.

По мнению Трампа, Иран должен немедленно начать переговоры. Он заявил, что иранская сторона уже проявила заинтересованность в этом вопросе. Однако глава Белого дома указал, что страна должна была сделать это до того, как истекли 60 дней.

"На 61-й день я сказал: у нас нет сделки", – добавил американский лидер.

При этом Трамп не захотел отвечать на вопрос о том, при каких условиях США может прибегнуть к военному вмешательству в конфликт между Израилем и Ираном. Он также напомнил, что Штаты всегда поддерживали Израиль, который, по его мнению, сейчас находится в хорошем положении.

Иран и США при посредничестве Омана провели пять раундов непрямых переговоров по иранской ядерной программе. Последняя встреча прошла в Риме 23 мая. Глава иранского МИД Аббас Аракчи заявлял, что Тегеран может скорректировать уровень обогащения урана для того, чтобы выстроить с Вашингтоном доверительные отношения.

Однако Трамп сообщил, что потенциальное соглашение по ядерной программе Ирана не будет допускать никакого обогащения урана Тегераном. В результате 13 июня Израиль атаковал военные объекты Ирана.

Из-за того удара погибли высокопоставленные военные и физики-ядерщики, которые работали над обогащением урана в рамках ядерной программы Ирана. В ответ Тегеран атаковал израильские военные объекты, а также ключевой научно-исследовательский институт Израиля.

По последним данным, в результате атак по израильским территориям погибли 24 человека, еще 592 пострадали. В Иране погибшими числятся по меньшей мере 224 человека, а пострадавшими – 1 800.