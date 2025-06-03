Трамп заявил, что не позволит Ирану обогащать уран в рамках ядерной программы

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Президент США Дональд Трамп заявил, что потенциальное соглашение по ядерной программе Ирана не будет допускать никакого обогащения урана Тегераном.

"Автоподпись" (экс-президент США Джо Байден. – Прим. ред.) должна была давно остановить Иран от "обогащения". Согласно нашему потенциальному соглашению – мы не допустим никакого обогащения урана!" – написал Трамп в соцсети Truth Social.

В середине мая США объявили о введении новых санкций в отношении Ирана под предлогом борьбы с его ядерной программой. Санкции направлены против иранской компании Fuya Pars, которая связана с организацией оборонных инноваций и исследований, и трех ее высокопоставленных сотрудников.

Кроме того, 11 мая состоялся очередной раунд переговоров Вашингтона и Тегерана по ядерной сделке. Глава иранского МИД Аббас Аракчи заявил, что Тегеран может скорректировать уровень обогащения урана для того, чтобы выстроить с Вашингтоном доверительные отношения.