США ввели против Ирана новые санкции из-за его ядерной программы

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Соединенные Штаты объявили о введении новых санкций в отношении Ирана под предлогом борьбы с его ядерной программой, сообщает Госдепартамент США на своем сайте.

Санкции направлены против иранской компании Fuya Pars, которая связана с организацией оборонных инноваций и исследований, и трех ее высокопоставленных сотрудников.

В Госдепе уточнили, что США замораживают любые активы, которые могут быть у лиц и организаций в стране и запрещают американским компаниям деловые отношения с ними.

При этом 11 мая состоялся очередной раунд переговоров Вашингтона и Тегерана по ядерной сделке. Глава иранского МИД Аббас Аракчи заявил, что Тегеран может скорректировать уровень обогащения урана для того, чтобы выстроить с Вашингтоном доверительные отношения.

По его словам, следующий раунд переговоров по иранской ядерной программе пройдет примерно через неделю.