Россия, КНР и Иран могут вновь обсудить ядерную проблематику на высоком уровне

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Россия, Китай и Иран могут вновь провести трехсторонние консультации по ядерной проблематике на уровне заместителей министров иностранных дел. Об этом сообщает газета "Известия".

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил в интервью изданию, что ситуация с иранской ядерной программой развивается динамично и вскоре может потребоваться очередная встреча на уровне заместителей глав МИД трех стран.

Постпред отметил, что одним из возможных направлений работы трехсторонней группы остается содействие диалогу между Тегераном и Вашингтоном. По его словам, Россия не раз заявляла о готовности посодействовать Ирану и США в достижении договоренности по ядерной проблематике. Однако стороны еще не обращались с такой просьбой к Москве.

Старший научный сотрудник центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Владимир Сажин считает, что переговоры в формате тройки имеют важное значение для выработки общего подхода. К примеру, Иран недавно провел подобную встречу с представителями Великобритании, Франции и Германии, что способствовало согласованию общей позиции сторон.

Ранее американский президент Дональд Трамп пригрозил введением новых санкций против России за поддержку Ирана. По его словам, таким образом он хочет дать понять, что Ирану не позволят получить ядерное оружие. США добьются этого любыми способами.