МИД КНР: требование США о ядерном разоружении оказывается несправедливым

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Китай считает несправедливым и нереалистичным требование США присоединяться к переговорам по ядерному разоружению. Об этом в беседе с РИА Новости заявил глава МИД КНР Ван И.

Как подчеркнул министр, ядерный арсенал Китая несопоставимо уступает силам Соединенных Штатов.

"Их ядерная политика и среда для стратегической безопасности кардинально различаются, поэтому в настоящее время требование США к Китаю о присоединении к трехсторонним переговорам по ядерному разоружению оказывается несправедливым и нереальным", – подчеркнул Ван И.

Он также добавил, что Россия не раз призывала уважать право Китая в ядерной сфере.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о желании его администрации обсудить с Россией и Китаем вопрос денуклеаризации. Американский лидер напомнил, что в ходе своего первого президентского срока уже обсуждал эту тему с Москвой и Пекином.

В свою очередь, в Кремле подчеркнули необходимость диалога по контролю над вооружениями между Россией и США с точки зрения международной безопасности. Однако замглавы МИД РФ Андрея Руденко добавил, что Китай пока не готов присоединиться к потенциальным переговорам.