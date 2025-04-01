Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 апреля, 07:18

Политика
Главная / Новости /

МИД КНР: требование США о ядерном разоружении оказывается несправедливым

Китай назвал несправедливым требование США о ядерном разоружении

Фото: depositphotos/jackmalipan

Китай считает несправедливым и нереалистичным требование США присоединяться к переговорам по ядерному разоружению. Об этом в беседе с РИА Новости заявил глава МИД КНР Ван И.

Как подчеркнул министр, ядерный арсенал Китая несопоставимо уступает силам Соединенных Штатов.

"Их ядерная политика и среда для стратегической безопасности кардинально различаются, поэтому в настоящее время требование США к Китаю о присоединении к трехсторонним переговорам по ядерному разоружению оказывается несправедливым и нереальным", – подчеркнул Ван И.

Он также добавил, что Россия не раз призывала уважать право Китая в ядерной сфере.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о желании его администрации обсудить с Россией и Китаем вопрос денуклеаризации. Американский лидер напомнил, что в ходе своего первого президентского срока уже обсуждал эту тему с Москвой и Пекином.

В свою очередь, в Кремле подчеркнули необходимость диалога по контролю над вооружениями между Россией и США с точки зрения международной безопасности. Однако замглавы МИД РФ Андрея Руденко добавил, что Китай пока не готов присоединиться к потенциальным переговорам.

Новости мира: Дональд Трамп призвал избавиться от ядерного оружия

Читайте также


политиказа рубежом

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика