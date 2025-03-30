МИД: Китай не готов присоединиться к диалогу РФ и США по стратстабильности

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Китай пока не готов присоединиться к потенциальным переговорам России и США касательно стратегической стабильности. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на замглавы МИД РФ Андрея Руденко.

По словам дипломата, Пекин не намерен принимать участие в диалоге по контролю над вооружениями или сокращению стратегических наступательных вооружений, считая, что пока уровень такого оружия в Китае не сопоставим с тем, что имеется в арсеналах Москвы и Вашингтона.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о желании его администрации обсудить с Россией и Китаем вопрос денуклеаризации. Американский лидер напомнил, что в ходе своего первого президентского срока уже обсуждал эту тему с Москвой и Пекином и намерен возобновить такие консультации.

В Кремле подчеркнули необходимость диалога по контролю над вооружениями между Россией и США с точки зрения международной безопасности. Однако на данный момент нет у Москвы нет понимания о времени и месте проведения таких контактов.