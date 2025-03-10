Песков: РФ и США находятся в начальной стадии реставрации отношений

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Россия и США находятся в начальной стадии пути по реставрации двусторонних отношений. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Путь предстоит достаточно долгий, трудный, но, по крайней мере, два президента выразили политическую волю в этом направлении", – пояснил он.

Песков также назвал февральский телефонный разговор Владимира Путина и американского президента Дональда Трампа достаточно конструктивным для того, чтобы быть в диалоге и решать проблемы.

Ранее Трамп заявил, что придерживается жесткой позиции по России, но сохраняет хорошие отношения с Путиным. Отвечая на критику о якобы мягком отношении, глава Белого дома напомнил о большом количестве санкций и других мер, введенных в его первый президентский срок.

Телефонный разговор Путина и Трампа состоялся 12 февраля. Их беседа длилась 1,5 часа. Лидеры обсудили конфликт на Украине, ситуацию на Ближнем Востоке и иные мировые проблемы.

Спустя несколько дней, 18 февраля, в Эр-Рияде прошел первый раунд переговоров между Россией и США. Стороны договорились назначить послов в Москве и Вашингтоне, а также восстановить прежнюю численность дипломатического состава ведомств.

Затем 27 февраля в Стамбуле состоялась встреча российских и американских дипломатов по поводу возобновления работы посольств. В американском Госдепе заявляли, что на встрече обсуждались вопросы, связанные с укомплектованием штатов, визами, дипломатическим банкингом и другими темами.

СМИ писали, что на этой неделе мог пройти второй раунд российско-американских переговоров, однако официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла информацию.