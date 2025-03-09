Трамп заявил, что сохраняет хорошие отношения с Путиным

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Президент США Дональд Трамп придерживается жесткой позиции по России, но сохраняет хорошие отношения с Владимиром Путиным. Об этом американский лидер заявил телеканалу Fox News.

"Я был очень жестким, но я хорошо лажу с Путиным", – сказал Трамп.

Отвечая на критику о якобы мягком отношении к России, президент США напомнил о большом количестве санкций и прочих мер, которые он ввел в свой первый срок.

Ранее Трамп заявил о возможном усилении санкций против России до достижения урегулирования по Украине. По его словам, он размышляет об этом, "основываясь на том факте, что Россия абсолютно разносит Украину на поле боя".

При этом Трамп отмечал, что верит в намерение Путина достичь мира. По словам главы Белого дома, дела с Москвой идут хорошо, при этом Вашингтону сложнее взаимодействовать с Киевом.