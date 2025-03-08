The Hill: Трамп "наконец-то" начал оказывать небольшое давление на Россию

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Президент США Дональд Трамп начал оказывать на Россию некоторое давление, когда заявил об очередных санкциях. Об этом пишет The Hill.

Журналисты подчеркнули, что этот шаг американского лидера направлен на то, чтобы усадить Москву за стол переговоров.

Авторы статьи также обратили внимание, что эти слова хозяина Белого дома прозвучали за несколько дней до встречи между делегациями США и Украины, которая запланирована в Саудовской Аравии.

О возможном усилении санкций против России до достижения урегулирования по Украине Трамп заявил 7 марта. По его словам, он размышляет об этом, "основываясь на том факте, что Россия абсолютно разносит Украину на поле боя".

Вместе с тем в конце февраля лидер США продлил на год ряд санкций, введенных ранее против России из-за ситуации на Украине. Речь идет об ограничениях, принятых в 2014, 2018 и 2022 годах.