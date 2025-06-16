16 июня, 18:05Происшествия
Минздрав Ирана заявил о 1,8 тыс пострадавших в результате ударов Израиля
Фото: AP Photo/Vahid Salemi
По меньшей мере 1,8 тысячи человек были ранены в результате ударов Израиля по территории Ирана. Об этом в эфире гостелерадиокомпании IRIB заявил министр здравоохранения исламской республики Мохаммад Реза Зафарганди.
"Большинство погибших и пострадавших – мирные жители", – добавил он.
При этом общее число погибших Зафарганди не уточнил.
Эскалация конфликта между Израилем и Ираном произошла 13 июня, когда израильская сторона нанесла удар по иранским военным объектам. В результате погибли высокопоставленные военные и физики-ядерщики.
В ответ Тегеран атаковал израильские военные объекты, а также ключевой научно-исследовательский институт Израиля.
В связи с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке посол России Анатолий Викторов призвал россиян покинуть Израиль до момента нормализации ситуации.
При этом Россия осуждает действия, которые привели к опасной эскалации напряженности на Ближнем Востоке, указал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Тем не менее российская сторона сохраняет готовность при необходимости оказать свои посреднические услуги в разрешении ирано-израильского конфликта.
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