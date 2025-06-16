Эрдоган и Путин обсудили по телефону конфликт Ирана и Израиля

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Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин обсудили по телефону конфликт Израиля и Ирана, а также региональные проблемы и двухсторонние отношения. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на канцелярию президента Турции.

Во время беседы Эрдоган раскритиковал действия правительства Израиля. По его словам, политика премьер-министра Биньямина Нетаньяху подрывает международное право и может привести к возникновению угрозы для глобальной безопасности. Также турецкий лидер указал на необходимость недопущения развязывания войны.

Кроме того, президент РФ и турецкий лидер обсудили конфликт на Украине. Путин высказал благодарность Эрдогану за помощь в организации российско-украинских переговоров.

Помимо этого, стороны затронули вопросы двустороннего сотрудничества, включая энергетику. Отмечается, что эти темы также будут рассмотрены в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) и заседания российско-турецкой межправкомиссии, которое запланировано на конец июня.

В конце разговора президент Турции поздравил всех российских граждан с прошедшим Днем России.

Эскалация конфликта между Израилем и Ираном произошла 13 июня, когда израильская сторона нанесла удар по иранским военным объектам. В результате погибли высокопоставленные военные и физики-ядерщики, которые работали над обогащением урана в рамках ядерной программы Ирана.

В ответ Тегеран атаковал израильские военные объекты, а также ключевой научно-исследовательский институт Израиля.

По последним данным, в результате атак по Израилю погибли 24 человека, еще 592 пострадали. В Иране погибшими числятся 224 человека, а пострадавшими – 1 277.

В связи с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке посол России Анатолий Викторов призвал россиян покинуть Израиль до момента нормализации ситуации.