Нетаньяху допустил возможную ликвидацию верховного лидера Ирана

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Израиль не исключает сценария, при котором предпримет попытку убить верховного лидера Ирана Али Хаменеи, заявил в интервью телеканалу ABC News израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

Он подчеркнул, что устранение Хаменеи "не обострит конфликт, а завершит его".

Вместе с тем Нетаньяху опроверг сообщения о том, что Иран готов прекратить боевые действия и возобновить переговоры по своей ядерной программе.

"Они хотят продолжить эти фиктивные переговоры, в ходе которых они лгут, обманывают и водят США за нос. И у нас есть очень надежная разведывательная информация об этом", – сказал Нетаньяху, подчеркнув, что Тегеран продолжает наращивать ядерный потенциал и арсенал баллистических ракет.

По его словам, Иран стремится создать две экзистенциальные угрозы для Израиля под прикрытием переговоров.

Ранее СМИ сообщали, что Израиль может убить Хаменеи, но президент США Дональд Трамп якобы запретил это делать. Уточнялось, что Штаты не будут одобрять план по ликвидации политического руководства Ирана, так как иранцы не убили ни одного американца.

При этом Нетаньяху не подтвердил сообщения журналистов о том, что Трамп наложил вето на ликвидацию верховного лидера Ирана. Он также добавил, что Тель-Авив делает то, что необходимо.

Эскалация конфликта между Израилем и Ираном произошла 13 июня, когда израильская сторона нанесла удар по иранским военным объектам. В результате погибли высокопоставленные военные и физики-ядерщики.

Тегеран в ответ на это атаковал израильские военные объекты, а также ключевой научно-исследовательский институт Израиля.

По последним данным, в результате ударов по Израилю погибли 24 человека и еще 592 пострадали. В Иране погибшими числятся минимум 224 человека, пострадавшими – по меньшей мере 1,8 тысячи.

