Рябков заявил, что Иран действует в рамках права на самооборону в ситуации с Израилем

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Иран действует в соответствии с правом на самооборону в ситуации с Израилем, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Расчеты израильской стороны на то, что удастся путем таких ударов ликвидировать и ядерную инфраструктуру, и источники для других озабоченностей, которые, насколько можно судить, испытывают израильские руководители, израильские военные, эти расчеты ни на чем не основываются", – сказал он, напомнив, что подобные действия зачастую приводят к противоположным результатам.

Как подчеркнул дипломат, рискованные последствия израильских атак на ядерные объекты Ирана очевидны. Это служит поводом для озабоченности всего международного сообщества.

"Кроме этого, мы, конечно же, наблюдаем за тем, как реагируют мировые рынки на происходящее. Уверен, что сдержанность и здравый смысл должен проявить прежде всего Западный Иерусалим", – приводит слова Рябкова ТАСС.

При этом, отметил дипломат, сторонам необходимо вернуться за стол переговоров, так как эскалационный путь чреват тяжелейшими последствиями.

За ситуацией внимательно следит российское дипведомство, подчеркнул Рябков. Кроме того, он отметил, что дипломаты поддерживают контакты со сторонами ирано-израильского конфликта. Также тема Ирана звучит в контактах России и США.

"Мы соответствующие импульсы передали американской стороне, в последние дни это происходило на профильных международных, многосторонних площадках", – заключил Рябков.

Обострение конфликта между странами произошло 13 июня после атаки Израиля на военные объекты, в том числе на предприятие по обогащению урана. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что народу нужно выступить единым фронтом против агрессии еврейского государства.

По последним данным, в результате ударов по Израилю погибли 24 человека и еще 592 пострадали. В Иране погибшими числятся 224 человека, пострадавшими – 1 277.

В связи с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке посол России Анатолий Викторов призвал россиян покинуть Израиль до момента нормализации ситуации.

При этом Россия осуждает действия, которые привели к опасной эскалации напряженности на Ближнем Востоке, указал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Тем не менее российская сторона сохраняет готовность при необходимости оказать свои посреднические услуги в разрешении ирано-израильского конфликта.