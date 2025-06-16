CNN: Трамп скептически относится к идее участия США в конфликте с Ираном

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Американский президент Дональд Трамп довольно скептически относится к идее участия США в конфликте Израиля с Ираном. Об этом сообщает CNN.

Команда Белого дома заявила, что такой шаг "был бы чреват опасностью".

По данным СМИ, участие США может привести к расширению конфликта и развязыванию "изнурительной бесконечной войны" без четкой конечной цели. Кроме того, это усилило бы противоречия в политической концепции Трампа и заставило бы его нарушить основной принцип движения "Америка прежде всего".

Обострение конфликта произошло 13 июня после атаки Израиля на военные объекты Ирана, в том числе на предприятие по обогащению урана. Президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан заявил, что народу нужно выступить единым фронтом против агрессии еврейского государства.

По последним данным, в результате атак по Израилю погибли 24 человека и еще 592 пострадали. В Иране погибли 224 человека, пострадали 1 277.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что страна атакует Иран при явной поддержке президента и народа США. По его словам, Тегеран якобы уже дважды пытался убить Трампа, а также бомбил американские посольства. В ходе военной операции Израиль "защищает свободу на Ближнем Востоке и за его пределами".

