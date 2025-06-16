Military Watch: воздушные дозаправщики армии США начали массово покидать военные базы

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Воздушные дозаправщики KC-135 и KC-46 ВВС Соединенных Штатов начали массово покидать военные базы. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на журнал Military Watch.

Журналисты заявляют, что в ночь на понедельник, 16 июня, из Штатов вылетело уже 30 дозаправщиков и их количество продолжает увеличиваться. Это вызывает серьезные опасения у аналитиков относительно возможного участия американцев в конфликте между Израилем и Ираном.

По данным издания, дозаправщики могут быть предназначены для поддержки израильских операций в рамках масштабной военной кампании Тель-Авива под названием "Восстающий лев", с момента начала которой Армия обороны Израиля нанесла множество ударов по военным целям и объектам ядерной программы Ирана.

При этом официальные представители Пентагона пока не прокомментировали данную ситуацию.

Обострение конфликта между Израилем и Ираном произошло после атаки Тель-Авива на иранские военные объекты, в том числе на предприятие по обогащению урана. После этого президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан заявил, что иранскому народу нужно отложить в сторону разногласия, чтобы выступить единым фронтом против агрессии еврейского государства.

Минувшей ночью, 16 июня, ракетный удар Ирана пришелся в том числе на электростанцию в Хайфе. Также журналисты сообщали о попадании еще одного снаряда в высотное здание в Тель-Авиве.

Всего в результате ударов Ирана по Израилю погибли 24 человека и еще 592 пострадали.

В свою очередь, официальный представитель министерства здравоохранения Ирана Хосейн Керманпур сообщал, что после начала ударов Израиля по иранской территории в стране погибли 224 человека, пострадали же 1 277 человек.

В связи с напряженной обстановкой посол России Анатолий Викторов призвал россиян покинуть Израиль до момента нормализации ситуации. Он обратил внимание, что дипломаты поддерживают связь с гражданами и, несмотря на обстрелы, проводятся встречи с россиянами, которым "оказывают дополнительные услуги, помощь, содействие".