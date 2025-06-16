Reuters: Трамп отказался подписать проект заявления G7 по Ирану и Израилю

Фото: 123RF/palinchak

Глава Белого дома Дональд Трамп не стал подписывать проект заявления стран G7 по конфликту Израиля и Ирана. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на агентство Reuters.

В рамках данного проекта, который был подготовлен во время саммита "Большой семерки", представители стран союза должны были призвать Израиль и Иран к деэскалации. При этом в документе было указано, что израильская сторона имеет право на самооборону.

Кроме того, был подготовлен проект заявления стран G7, нацеленный на защиту поставок критических минералов и поддержку национальных экономик. Однако Трамп отказался подписывать и этот документ, уточняет агентство.

Израиль нанес удар по военным объектам Ирана 13 июня. В результате погибли высокопоставленные военные и физики-ядерщики, которые работали над обогащением урана в рамках ядерной программы Ирана.

В ответ на израильскую атаку Тегеран нанес удар по военным объектам Израиля, а также по ключевому научно-исследовательскому институту страны.

По последним данным, в результате иранских ударов по Израилю погибли 24 человека, еще 592 пострадали. В Иране количество погибших от израильских ударов составило не менее 224 человек, а пострадавших – 1 800.

На фоне продолжающихся атак Трамп заявил, что Иран не побеждает в этом военном конфликте. По его мнению, иранская сторона должна немедленно начать переговоры. При этом он указал, что США всегда поддерживали израильские власти, которые сейчас находятся "в хорошем положении".