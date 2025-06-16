Росавиация призвала египетскую AlMasria увеличить регулярность полетов к 1 августа

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Росавиация призвала египетскую авиакомпанию AlMasria Universal Airlines к 1 августа увеличить в разы регулярность полетов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В противном случае Росавиация пообещала отказать перевозчику в чартерах из Египта зимой. При этом туроператоры в этом случае будут заранее проинформированы.

Во время беседы с гендиректором AlMasria Шерин Фарид глава Росавиации Дмитрий Ядров указал, что почти каждый второй рейс перевозчик выполняет с задержкой. Он подчеркнул, что такое отношение к пассажирам недопустимо. Ядров призвал кардинально и оперативно скоординировать планирование операционной деятельности.

"После безопасности полетов комфорт пассажиров – ключевой приоритет для всех без исключения участников рынка авиаперевозок России", – добавил глава Росавиации.

Фарид, в свою очередь, пообещал восстановить регулярность рейсов за две недели и предоставить ведомству отчет с результатами о проделанной работе.

AlMasria с 1 по 14 июня выполнила 213 рейсов на российском направлении, из них с двухчасовой задержкой – 86. Самое большое отставание от графика составило более 37 часов.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила, что расписание авиарейсов между Объединенными Арабскими Эмиратами и Россией может восстановиться через несколько дней. По ее словам, часть авиакомпаний уже начала вывоз российских туристов из ОАЭ.

