Спрос россиян на туры в ОАЭ упал на треть из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке

Спрос на туры в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) у россиян сократился на 30–40%. Теперь падает интерес и к Египту. Причина – обострение ситуации на Ближнем Востоке и отмена рейсов. Тысячи туристов оказались заблокированы на курортах, в том числе в ОАЭ.

По данным туроператоров, вывоз пассажиров организован, но не все авиакомпании могут выполнять дальние перелеты. Эксперты советуют заранее рассчитывать на дополнительные траты и фиксировать действия перевозчика на видео.

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