Новости мира: власти трех провинций в Канаде объявили эвакуацию из-за лесных пожаров

В Канаде власти трех провинций объявили эвакуацию населения из-за лесных пожаров. Только в провинции Саскачеван огонь уничтожил более 400 жилых домов. Чрезвычайное положение ввели также по причине распространения частиц пепла, который опасен для здоровья. В безопасное место уже вывезли более 25 тысяч жителей. Тех, кому не хватило места в гостиницах, размещают в центрах экстренной помощи. Ранее сообщали, что из-за сильного задымления значительно ухудшилось качество воздуха и видимость не только в Канаде, но и в некоторых приграничных штатах США.

В Южной Корее избранный президент Ли Чжэ Мен приступил к работе. Рано утром Центризбирком назвал имя победителя выборов, а потом в упрощенном формате прошла церемония инаугурации. После нее новый президент сфотографировался с обслуживающим персоналом, уборщиками и охранниками, и вышел из здания, чтобы поприветствовать собравшихся у парламента сторонников. Досрочные выборы в Южной Корее назначили после отстранения от власти предыдущего президента. Импичмент объявили после того, как он ввел военное положение для борьбы с политическими противниками.

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