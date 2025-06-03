Новости регионов: почти 45 тыс га леса потушили за сутки в Бурятии

В Бурятии за последние сутки потушили семь крупных лесных пожаров на площади почти 45 тысяч гектаров, сообщили в лесном хозяйстве. В регионе действуют 12 природных пожаров на площади более 70 тысяч гектаров. Угрозы населенным пунктам нет.

Между тем в Забайкалье ситуация с пожарами все еще крайне тяжелая. Там установилась засушливая погода без осадков. В настоящее время горит почти миллион гектаров территории. С огнем борются 1 700 человек. С начала года в регионе уже выгорело более 2 миллионов гектаров леса.

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