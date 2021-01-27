СФ одобрил введение штрафов за пропаганду веселящего газа в интернете

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Совет Федерации одобрил закон о введении штрафов за пропаганду в интернете потребления веселящего газа.

Согласно внесенным изменениям в Кодекс об административных правонарушениях, за подобное нарушение гражданам могут выписать штраф в размере от 1 до 2 тысяч рублей, должностные лица и индивидуальные предприниматели могут заплатить от 10 до 20 тысяч рублей. Также ИП могут выписать постановление о приостановке деятельности до 30 суток.

Юридические лица за пропаганду в Сети веселящего года могут заплатить от 50 до 150 тысяч рублей. Также их деятельность могут приостановить до 30 суток. Составлять протоколы об этих административных правонарушениях смогут должностные лица органов внутренних дел.

В конце декабря Владимир Путин подписал закон о запрете продажи веселящего газа в немедицинских целях. В соответствии с законом запрещается производство, изготовление, поставка, хранение, перевозка и пересылка закиси азота не для медицинского, промышленного или технического применения.

Кроме того, закон накладывает запрет на потребление закиси азота физическими лицами с целью изменения состояния организма. Документ вступил в силу с 1 января 2021 года.