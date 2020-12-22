Госдума приняла закон о запрете пропаганды и продажи "веселящего газа"

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Госдума приняла в III чтении закон о запрете пропаганды и продажи закиси азота, сообщили на официальном портале Системы обеспечения законодательной деятельности.

Документ предусматривает приостановление продажи "веселящего газа" физическим лицам в целях изменения состояния организма. Кроме того, запрещается пропаганда употребления закиси азота.

Порядок осуществления и правоприменения закона определяется правительством России. Отмечается, что инициатором документа выступила группа депутатов "Единой России". Ее возглавила зампредседателя комитета Госдумы по контролю и регламенту Наталья Костенко.

Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что принятие этого закона позволит защитить жизнь и здоровье граждан. В первую очередь он позволит отгородить от "веселящего газа" молодежь, подчеркнул глава Госдумы.

Ранее в нижней палате парламента приняли закон о восстановлении в России системы вытрезвителей. Отмечается, что органы государственной власти и местного самоуправления будут ответственны за помощь лицам в состоянии алкогольного опьянения, которые находятся в общественных местах.