Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировано у побережья Греции

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Землетрясение магнитудой 6,1 произошло возле берегов греческого острова Крит. Об этом сообщается на сайте европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

По информации ученых, эпицентр толчков находился в 80 километрах к северо-востоку от города Ираклион с населением около 137 тысяч человек. Очаг при этом залегал на глубине 15 километров.

На момент публикации сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами также не объявлялась.

Ранее подземные толчки силой 4,1 балла были зафиксированы на западе Турции. Эпицентр землетрясения находился в 45 километрах от района Бахчелиэвлер, в котором проживают около 576 тысяч человек.

Еще одно сейсмособытие произошло у западного побережья Мексики, где было зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,9. Эпицентр находился в 295 километрах к северо-западу от города Ла-Крус-де-Лорето.