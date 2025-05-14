Землетрясение магнитудой 6,4 зафиксировано у берегов Тонга

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Землетрясение магнитудой 6,4 зафиксировали у берегов Королевства Тонга, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр на сайте.

Эпицентр сейсмособытия располагался в 137 километрах к юго-западу от острова Неиафу, население которого составляет около 4 тысяч человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 243 километров.

Уточняется, что информация о разрушенных зданиях или пострадавших не поступала. Также не объявлялась угроза цунами.

Ранее подземные толчки магнитудой 5,9 произошли у западного побережья Мексики. Эпицентр находился в 295 километрах к северо-западу от города Ла-Крус-де-Лорето. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 10 километров.

До этого землетрясение зафиксировали в Китае. Его магнитуда составила 5,6, а эпицентр располагался в 124 километрах к юго-западу от города Шигадзе с населением около 80 тысяч человек. Очаг явления залегал на глубине 10 километров.