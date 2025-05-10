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Землетрясение силой 2 балла зафиксировано в Алма-Ате, сообщила пресс-служба МЧС Казахстана.

По данным ведомства, очаг землетрясения находился на границе Кыргызстана и Казахстана в 35 километрах к юго-западу от Алма-Аты. Подземные толчки начались в 20:35 по местному времени (18:35 по московскому времени). Сейсмособытие такой же интенсивностью зарегистрировали в городе Каскелен и селе Каргалы.

До этого подземные толчки магнитудой 5,1 зафиксировали в акватории Авачинского залива в Камчатском крае. Землетрясение произошло в акватории Авачинского залива на глубине 58 километров. При этом в отдельных частях Петропавловска-Камчатского подземные толчки ощущались интенсивностью до 3 баллов. Угроза цунами не объявлялась.

Также ранее в мексиканском штате Чьяпас зафиксировали сейсмособытие магнитудой 5,7. Эпицентр находился в 8 километрах к северо-западу от города Теописка. Его население составляет порядка 16,2 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 261 километра.