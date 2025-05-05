05 мая, 12:37В мире
Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Мексике
Фото: 123RF/cylonphoto
В мексиканском штате Чьяпас зафиксировали землетрясение магнитудой 5,7, сообщает ТАСС со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Уточняется, что эпицентр находился в 8 километрах к северо-западу от города Теописка. Его население составляет порядка 16,2 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 261 километра.
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
Ранее сообщалось, что у берегов Новой Зеландии зафиксировано землетрясение магнитудой 6,2. Подземные толчки произошли в 301 километре к юго-западу от Инверкаргилл, а очаг залегал на глубине 10 километров.
В городе не объявлялась угроза цунами, а также не было информации о пострадавших.