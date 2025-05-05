Работу станций метро в центре Москвы ограничат 7 и 9 мая

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 мая, 12:37

В мире

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Мексике

Фото: 123RF/cylonphoto

В мексиканском штате Чьяпас зафиксировали землетрясение магнитудой 5,7, сообщает ТАСС со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Уточняется, что эпицентр находился в 8 километрах к северо-западу от города Теописка. Его население составляет порядка 16,2 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 261 километра.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Ранее сообщалось, что у берегов Новой Зеландии зафиксировано землетрясение магнитудой 6,2. Подземные толчки произошли в 301 километре к юго-западу от Инверкаргилл, а очаг залегал на глубине 10 километров.

В городе не объявлялась угроза цунами, а также не было информации о пострадавших.

Читайте также


за рубежом

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика