29 апреля, 17:32Происшествия
Землетрясение магнитудой 6,2 зафиксировано в Новой Зеландии
Фото: 123RF/Petrovich13
У берегов Новой Зеландии зафиксировано землетрясение магнитудой 6,2, сообщает ТАСС со ссылкой на Геологическую службу США.
Подземные толчки произошли в 301 километре к юго-западу от города Инверкаргилл. Очаг залегал на глубине 10 километров.
По данным службы, в городе проживают около 57 тысяч человек. Информации о пострадавших не поступало. Также не объявлялась угроза цунами.
Ранее у берегов южных Курил было зафиксировано землетрясение магнитудой 4,5. Оно произошло в Тихом океане. Его эпицентр находился в 49 километрах северо-восточнее села Малокурильское на острове Шикотан, очаг – на глубине 101 километр.
Толчки силой до 4 баллов ощущались на трех Курильских островах – Кунашире, Итурупе и Шикотане. Уточнялось, что тревога цунами не объявлялась.
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