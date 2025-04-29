Землетрясение магнитудой 6,2 зафиксировано в Новой Зеландии

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У берегов Новой Зеландии зафиксировано землетрясение магнитудой 6,2, сообщает ТАСС со ссылкой на Геологическую службу США.

Подземные толчки произошли в 301 километре к юго-западу от города Инверкаргилл. Очаг залегал на глубине 10 километров.

По данным службы, в городе проживают около 57 тысяч человек. Информации о пострадавших не поступало. Также не объявлялась угроза цунами.

Ранее у берегов южных Курил было зафиксировано землетрясение магнитудой 4,5. Оно произошло в Тихом океане. Его эпицентр находился в 49 километрах северо-восточнее села Малокурильское на острове Шикотан, очаг – на глубине 101 километр.

Толчки силой до 4 баллов ощущались на трех Курильских островах – Кунашире, Итурупе и Шикотане. Уточнялось, что тревога цунами не объявлялась.