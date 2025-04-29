Землетрясение магнитудой до 4,5 зафиксировано у южных Курил

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В ночь на 29 апреля у берегов южных Курил было зафиксировано землетрясение магнитудой 4,5, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника сейсмостанции "Южно-Сахалинск".

Землетрясение произошло в Тихом океане. Его эпицентр находился в 49 километрах северо-восточнее села Малокурильское на острове Шикотан, очаг – на глубине 101 километр. Толчки силой до 4 баллов ощущались на трех Курильских островах – Кунашире, Итурупе и Шикотане. Уточняется, что тревога цунами не объявлялась.

Ранее, 26 апреля, в Крымско-Черноморском регионе зарегистрировали четыре землетрясения. Одно из землетрясений произошло в Черном море на расстоянии 90 километров от Ялты, три других – на суше в районе водопада Учан-Су. Эксперты характеризуют самое сильное землетрясение на суше энергетическим классом 8,4 и магнитудой 2,3.

Также 23 апреля в Стамбуле произошли два землетрясения, магнитуда которых составляла 6,2 и 4,4. Подземные толчки ощущались по всему району Мраморного моря. В результате произошедшего в Турции пострадали 236 человек, из них 173 получили ранения в самом Стамбуле.