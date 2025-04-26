В Крыму произошла серия землетрясений

Фото: 123RF/giobbi

В Крымско-Черноморском регионе в субботу, 26 апреля, зарегистрировали четыре землетрясения. Об этом РИА Новости сообщила заместитель директора Института сейсмологии и геодинамики Крымского Федерального Университета имени В. И. Вернадского Марина Бондарь.

Одно из землетрясений произошло в Черном море на расстоянии 90 километров от Ялты, три других – на суше в районе водопада Учан-Су. Эксперты характеризуют самое сильное землетрясение на суше энергетическим классом 8,4 и магнитудой 2,3.

"Землетрясение слабое, но неглубокое залегание очага и расположение эпицентра на суше дало возможность некоторым жителям района водопада Учан-Су, живущим преимущественно на этажах выше первого, ощутить его слабое проявление", – добавила Бондарь.

Ранее в Турции зафиксировали землетрясение магнитудой 4,5. Эпицентр сейсмособытия находился на расстоянии 28 километров к юго-западу от района Эсеньюрт в Стамбуле. При этом очаг подземных толчков залегал на глубине 7 километров.

До этого, 23 апреля, в Стамбуле произошли два землетрясения, магнитуда которых составляла 6,2 и 4,4. Подземные толчки ощущались по всему району Мраморного моря. В результате произошедшего в Турции пострадали 236 человек, из них 173 получили ранения в самом Стамбуле.

