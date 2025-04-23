Почти 240 человек пострадали при землетрясении в Стамбуле

Фото: ТАСС/AP/Khalil Hamra

При землетрясении в Турции пострадали 236 человек, пишет ТАСС, ссылаясь на главу Минздрава страны Кемаля Мемишоглу.

По словам Мемишоглу, из них 173 получили ранения в самом Стамбуле. Однако госпитализация потребовалась лишь немногим.

В свою очередь, министр экологии и градостроительства Мурат Курум рассказал, что после ЧП на горячую линию поступило 378 сообщений о повреждениях зданий.

"Это с учетом того, что в Стамбуле находится более 7,5 миллиона единиц жилья. Мы немедленно провели инспекции", – подчеркнул он, отметив, что для безопасности была проведена эвакуация из 12 зданий.

Курум добавил, что в течение следующих четырех дней специалисты проведут детальные инспекции зданий. В этот период граждане могут по желанию временно оставаться и ночевать в школах, занятия в которых отменены до 25 апреля.

В настоящий момент известно об обрушении одного заброшенного здания после землетрясения, сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая. Дом рухнул в районе Фатих, уточнил он, подчеркнув, что пострадавших, как и жертв, при этом нет.

Он также рассказал, что всего после землетрясения магнитудой 6,2 в Стамбуле произошло 127 афтершоков. Причем мощность одного из повторных толчков достигла 5,9 балла.

Землетрясения магнитудой 6,2 и 4,4 произошли в Стамбуле 23 апреля. Подземные толчки ощущались по всему району Мраморного моря. Как рассказывали очевидцы, в некоторых районах города тряслись стены, скрипела мебель и временно отключалось электричество.

При этом в результате произошедшего не было зарегистрировано негативных последствий, которые могли бы повлиять на энергоснабжение, газовую инфраструктуру, водоснабжение и канализацию.

На фоне случившегося власти страны призвали учреждения и граждан быть готовыми к дальнейшим подземным толчкам в стране. Согласно расчетам мэрии Стамбула, в случае землетрясения магнитудой 7,5 обрушатся не меньше 90 тысяч зданий, около 4,5 миллиона человек может понадобиться временное жилье.

