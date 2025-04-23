Свыше 150 человек пострадали в результате землетрясения в Стамбуле

Фото: телеграм-канал Mash

В Стамбуле в результате землетрясения пострадал 151 человек. Жертв нет, сообщает Habertürk со ссылкой на управление губернатора города.

"Продолжается лечение 151 гражданина, пострадавшего в результате совершенных в панике прыжков с высоты. Их жизням ничего не угрожает", – приводит заявление властей телеканал.

Разрушений жилых домов в городе в целом нет, однако в районе Фатих рухнуло заброшенное здание. Губернатор также добавил, что после землетрясения "не зарегистрировано никаких негативных последствий, которые могли бы повлиять на энергоснабжение, газовую инфраструктуру, водоснабжение и канализацию".

Подземные толчки магнитудой 6,2 балла по шкале Рихтера были зафиксированы в Мраморном море 23 апреля. Эпицентр находился на глубине 6,9 километра, рядом с городом Силиври.

По словам очевидцев, в некоторых районах города тряслись стены, скрипела мебель и временно отключалось электричество. Во время подземных толчков люди выбежали из зданий на улицы.

В генконсульстве России сообщили, что данных о пострадавших и разрушениях в результате землетрясения нет. Диппредставительство призвало российских граждан, которые находятся в городе и в его окрестностях, не паниковать и следовать требованиям безопасности.