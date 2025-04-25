Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в Турции

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В Турции зафиксировали землетрясение магнитудой 4,5, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр на сайте.

Эпицентр сейсмособытия находился на расстоянии 28 километров к юго-западу от района Эсеньюрт в Стамбуле. При этом очаг подземных толчков залегал на глубине 7 километров.

В настоящий момент информации о разрушениях и пострадавших не поступало.

До этого, 23 апреля, в Стамбуле произошли два землетрясения, магнитуда которых составляла 6,2 и 4,4. Подземные толчки ощущались по всему району Мраморного моря. В результате произошедшего в Турции пострадали 236 человек, из них 173 получили ранения в самом Стамбуле.

Негативных последствий, которые могли бы повлиять на энергоснабжение, газовую инфраструктуру, водоснабжение и канализацию, зафиксировано не было. Кроме того, сейсмособытие не оказало какого-либо влияния на строительную площадку атомной электростанции "Аккую" на юге Турции.