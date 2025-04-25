Землетрясение в Стамбуле не повлияло на стройплощадку АЭС "Аккую"

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Подземные толчки, прошедшие в Стамбуле, не оказали какого-либо влияния на строительную площадку атомной электростанции "Аккую" на юге Турции. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на госкорпорацию "Росатом".

Измерительные станции на площадке не зафиксировали превышения порогов, установленных для реагирования. Эти данные подтверждаются сведениями Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Турции, а также Обсерватории Кандилли и Института исследований землетрясений.

Землетрясения магнитудой 6,2 и 4,4 произошли в Стамбуле 23 апреля. Подземные толчки ощущались по всему району Мраморного моря. По словам очевидцев, в некоторых районах города тряслись стены, скрипела мебель и отключалось электричество.

По последним данным, в результате произошедшего в Турции пострадали 236 человек, из них 173 получили ранения в самом Стамбуле. Также не было зарегистрировано негативных последствий, которые могли бы повлиять на энергоснабжение, газовую инфраструктуру, водоснабжение и канализацию.