Алексан Мкртчян: туры в Стамбул не аннулируются после землетрясения

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Туристы не аннулируют туры в Стамбул после землетрясения. Об этом Москве 24 рассказал вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян.

"Другое дело, что в таких случаях люди всегда приостанавливают покупки", – сказал эксперт.

При этом он также добавил, что продажа туров в Стамбул снизилась на 10−15%.

Как, в свою очередь, подчеркнула гендиректор данного туроператора "Пегас Туристик" Анна Подгорная, только российский туроператор может иметь представление о реальной ситуации с бронированием и аннуляциями.

"При бронировании, равно как и при аннуляции туров агенты и туристы делают это на сайте в режиме онлайн. Указание причин поездки, равно как и отмены не требуется. Влияние любых внешних факторов мы можем отследить, исключительно анализируя среднестатистические показатели", – пояснила эксперт, отметив, что на среду, 23 апреля, всплеска среднего показателя аннуляций туров отмечено не было.

Ранее координатор данного туроператора по СНГ Орхан Санджар заявил, что возникшая атмосфера паники на фоне произошедшего в Стамбуле землетрясения влияет на туризм.

"Сейчас наблюдается своего рода нерешительность в бронированиях туров в Стамбул, начали поступать заявки на аннулирование некоторых туров. Мы надеемся, что эта ситуация временная, однако в краткосрочном периоде она скажется на туризме в Стамбуле", – приводит РИА Новости слова Санджара.

Землетрясения магнитудой 6,2 и 4,4 произошли в Стамбуле 23 апреля. Подземные толчки ощущались по всему району Мраморного моря. По словам очевидцев, в некоторых районах города тряслись стены, скрипела мебель и отключалось электричество.

По последним данным, в результате произошедшего в Турции пострадали 236 человек, из них 173 получили ранения в самом Стамбуле. Также не было зарегистрировано негативных последствий, которые могли бы повлиять на энергоснабжение, газовую инфраструктуру, водоснабжение и канализацию.

На фоне случившегося власти страны призвали учреждения и граждан быть готовыми к дальнейшим подземным толчкам. Согласно расчетам мэрии Стамбула, в случае землетрясения магнитудой 7,5 обрушатся не меньше 90 тысяч зданий.