Два ощутимых землетрясения подряд произошли на Камчатке

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Землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировано в акватории Авачинского залива в Камчатском крае. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС по региону.

Землетрясение произошло в акватории Авачинского залива на глубине 58 километров. Его магнитуда составила 5,1. При этом в отдельных частях Петропавловска-Камчатского подземные толчки ощущались интенсивностью до 3 баллов. Угроза цунами не объявлялась.

Также в МЧС сообщили, что спустя несколько минут в тех же координатах зарегистрирован афтершок магнитудой 4,6. Данный подземный толчок ощутили в Петропавловске-Камчатском силой до 2 баллов.

Ранее угроза цунами была объявлена из-за произошедшего у берегов Аргентины землетрясения магнитудой 7,1. Эпицентр находился на расстоянии 285 километров к юго-востоку от города Ушуая, где проживает примерно 58 тысяч человек, и в 511 километрах к юго-востоку от чилийского города Пунта-Аренас с населением около 117 тысяч человек.

В мексиканском штате Чьяпас зафиксировали землетрясение магнитудой 5,7. Эпицентр находился в 8 километрах к северо-западу от города Теописка. Его население составляет порядка 16,2 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 261 километра.