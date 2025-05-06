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Землетрясение магнитудой 4,2 зафиксировали у северных Курил. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елену Семенову.

Сейсмическая активность была зарегистрирована в акватории Охотского моря во вторник, 6 мая, в 14:36 по местному времени (06:36 по московскому времени). Эпицентр подземных толчков находился в 271 километре к западу от Северо-Курильска на острове Парамушир.

Очаг землетрясения располагался на глубине 387 километров. Данные об ощутимости толчков не поступали, а тревога цунами не объявлялась, добавила Семенова.

Еще одно землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировали в мексиканском штате Чьяпас. Подземные толчки произошли в 8 километрах к северо-западу от города Теописка, в котором проживают около 16,2 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 261 километра.

До этого сейсмособытие магнитудой 6,2 произошло у берегов Новой Зеландии. Его эпицентр находился в 301 километре к юго-западу от Инверкаргилла, а очаг залегал на глубине 10 километров. В городе не объявлялась угроза цунами, а также не было информации о пострадавших.