Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировано у берегов Мексики

Фото: depositphotos/vchalup2

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у западного побережья Мексики, сообщает ТАСС со ссылкой на Геологическую службу Соединенных Штатов.

По данным сейсмологов, эпицентр находился в 295 километрах к северо-западу от города Ла-Крус-де-Лорето. Очаг залегал на глубине 10 километров. Информации о пострадавших местных жителей и разрушениях не поступало. Угроза цунами также не объявлялась.

Ранее, 12 мая, землетрясение магнитудой 5,6 было зафиксировано в Китае. Эпицентр подземных толчков находился в 124 километрах к юго-западу от города Шигадзе с населением около 80 тысяч человек. При этом уточняется, что их очаг залегал на глубине 10 километров.