В Анкаре ощутили землетрясение магнитудой 5,2

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В Анкаре ощутили подземные толчки, вызванные произошедшим в турецкой провинции Конья землетрясением. Его магнитуда составила 5,2, передает ТАСС со ссылкой на правительственное управление по ЧС.

Очаг землетрясения зарегистрирован примерно в 200 километрах к югу от Анкары. До столицы дошла остаточная волна. По данным СМИ, землетрясение отчетливо ощущалось в домах.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), землетрясение произошло в 15:46 по московскому времени. Его эпицентр расположен в районе города Кулу.

Агентство отмечает, что сейчас в Анкаре находится украинская делегация. Также в Стамбуле находится российская делегация и несколько американских чиновников. Там планируются переговоры России и Украины по урегулированию конфликта. Встреча может начаться после 16:30 по московскому времени.

Ранее землетрясение магнитудой 6,4 зафиксировали у берегов Королевства Тонга. Очаг залегал на глубине 243 километров.

До этого подземные толчки магнитудой 5,9 произошли у западного побережья Мексики. Эпицентр находился в 295 километрах к северо-западу от города Ла-Крус-де-Лорето. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 10 километров.