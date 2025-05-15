ТАСС: переговоры в Стамбуле еще не начались

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Сведения о начале встречи делегаций России и Украины в Стамбуле не соответствуют действительности, передает ТАСС со ссылкой на источник.

Собеседник агентства сказал, что шанс на начало переговоров на текущий момент сохраняется. Кроме того, ожидается заявление для прессы руководителя российской делегации Владимира Мединского, которое он сделает в генконсульстве РФ в Стамбуле около 17:30 по московскому времени.

Встреча может начаться после 16:30 по московскому времени, уточняет РИА Новости со ссылкой на свой осведомленный источник.

Переговоры между Россией и Украиной планируют провести 15 мая. Российская делегация, в состав которой вошли Мединский, замминистра иностранных дел Михаил Галузин, начальник главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин, находится в Стамбуле.

Представители России будут работать по созданным Владимиром Путиным рамкам и определенным инструкциям. Однако исход встречи во многом зависит от западного руководства киевского режима.

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что ситуация в Стамбуле вокруг переговоров России и Украины остается интригой. Он также отметил, что никто не может гарантировать, что переговоры пройдут без проблем.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что по итогам диалога ожидает договоренностей о прекращении огня и об обмене военнопленными.