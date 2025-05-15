Журналисты стали покидать место переговоров России и Украины в Стамбуле

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Журналисты начали уходить на обед с места предстоящих переговоров российской и украинской делегаций в Стамбуле. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, около половины представителей СМИ в настоящее время нет на месте. В первой половине дня встречи ожидали порядка 150 журналистов.

Переговоры между Россией и Украиной состоятся 15 мая во второй половине дня. Российская делегация, в состав которой вошли помощник президента Владимир Мединский, замминистра иностранных дел Михаил Галузин, начальник главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин, уже прибыла в Стамбул.

Представители России будут работать в Турции по созданным Владимиром Путиным рамкам и определенным инструкциям. Однако исход встречи во многом зависит от западного руководства киевского режима.

Президент Украины Владимир Зеленский указал на "бутафорный" уровень российской делегации. Представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на это назвала его клоуном и неудачником.