Захарова назвала Зеленского клоуном в ответ на заявления о составе делегации России

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала украинского лидера Владимира Зеленского клоуном и неудачником после его заявления о якобы "бутафорном" уровне российской делегации в Стамбуле.

Высказывая сомнения по поводу участников, представляющих на встрече Москву, Зеленский выразил неуверенность, что у них есть полномочия принимать решения, передает "Газета.ру" со ссылкой на украинские СМИ.

По прилете в Анкару политик также подтвердил, что примет решение об участии в переговорах после встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Он предположил, что разговор может продлиться несколько часов. Вместе с тем президент Украины не исключил возможность встреч с высокопоставленными представителями США.

Комментируя слова Зеленского, Захарова возмутилась его дерзости, поскольку он позволяет себе нелестные высказывания в адрес заслуженных людей.

"Кто использует слово "бутафорный"? Клоун? Неудачник? Человек вообще с неизвестным образованием в отношении людей, у которых есть не просто базовое образование, а ученые степени, заслуги перед Отечеством, кто своим трудом доказал уровень профессионализма?" – высказалась дипломат.

Представитель российского МИД также выразила недоумение по поводу того, на каких основаниях человек, который пришел к власти благодаря информационным технологиям и значительным инвестициям, может сомневаться в профессионализме других людей.

По ее мнению, Зеленский не имел права выражаться подобным образом в отношении представителей России. Захарова подчеркнула, что именно эта делегация дала возможность "бутафорному" человеку сохранить свою страну и народ, а Зеленский не воспользовался предоставленным шансом.

Переговоры между Россией и Украиной пройдут 15 мая в рабочем офисе президента Турции Долмабахче. Они начнутся во второй половине дня.

В состав российской делегации вошли помощник президента Владимир Мединский, замминистра иностранных дел Михаил Галузин, начальник главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.

Владимир Путин участия в переговорах не примет, поскольку у российского лидера на этот день запланированы рабочие встречи. Однако неизвестно, где именно они пройдут.

