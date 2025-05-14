Дмитрий Песков сообщил о рабочих встречах Владимира Путина 15 мая

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что на четверг, 15 мая, у Владимира Путина запланированы рабочие встречи, однако не уточнил, где именно они пройдут.

Тем временем в МИД Турции заявили, что формат возможных переговоров по Украине в Стамбуле еще не определен. Также не назван и состав российской делегации.

По предложению Москвы встреча сторон должна пройти без посредников. При этом за диалогом будут следить представители США в качестве наблюдателей. Обсуждается и возможность личного участия американского президента Дональда Трампа, если на них приедет российский лидер.

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