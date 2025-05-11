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11 мая, 13:43

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МИД Франции: Европа хочет быть на переговорах по Украине в Стамбуле, но после перемирия

Европа хочет быть на переговорах по Украине в Стамбуле, но после перемирия – МИД Франции

Фото: depositphotos/mariakarabella

Европа хотела бы присутствовать на переговорах между РФ и Украиной в Стамбуле, однако только в случае заключения перемирия. Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро.

"Конечно же, при условии, что будет предварительно достигнуто перемирие", – сказал французский министр в эфире радио France Inter, отвечая на вопрос о том, желает ли он присутствия европейцев на переговорах.

Также Барро отметил, что половина 17-го пакета антироссийских санкций Евросоюза была подготовлена французским дипломатическим ведомством.

Владимир Путин предложил "без всяких предварительных условий" возобновить прямые переговоры с четверга, 15 мая, в Стамбуле. Президент России планировал связаться по этому вопросу с Эрдоганом.

Президент Украины Владимир Зеленский, отвечая Путину, назвал инициативу "хорошим знаком". Однако, по его словам, переговоры возможны только после прекращения огня.

В свою очередь, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности его страны организовать переговоры между Россией и Украиной. Турецкий политик также отметил важность продолжения сотрудничества в процессе возобновления постоянных мирных переговоров и восстановления Украины.

Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий

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