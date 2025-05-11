Эрдоган заявил о готовности Турции организовать переговоры по Украине

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности его страны организовать переговоры между Россией и Украиной. Об этом политик сообщил в разговоре с лидером Франции Эммануэлем Макроном, передает ТАСС.

"Эрдоган заявил, что на пути к прекращению войны между Украиной и Россией наступил исторический переломный момент, что необходимо использовать эту возможность и что Турция готова внести любой вклад, включая организацию переговоров, для обеспечения прекращения огня и прочного мира", – следует из сообщения администрации главы турецкого государства.

Эрдоган отметил важность продолжения сотрудничества в процессе возобновления постоянных мирных переговоров и восстановления Украины.

Владимир Путин предложил "без всяких предварительных условий" возобновить прямые переговоры с четверга, 15 мая, в Стамбуле. Президент России планировал связаться по этому вопросу с Эрдоганом.

Президент Украины Владимир Зеленский, отвечая Путину, назвал инициативу "хорошим знаком" и напомнил о предложении по прекращению огня на 30 дней с понедельника, 12 мая.

День переговоров по украинскому конфликту американский лидер Дональд Трамп назвал потенциально великим. Он указал, что продолжит работу с обеими сторонами, чтобы "убедиться, что это произойдет".

