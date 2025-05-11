Украина более 14 тысяч раз нарушила режим прекращения огня

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) 14 043 раза нарушили режим прекращения огня, 5 раз пытались прорваться через госграницу в Курской и Белгородской областях и совершить 37 атак. Такие данные привели в Минобороны России.

В ведомстве отметили, что российские войска в связи с решением Владимира Путина "строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях" в период с 00:00 8 мая до 00:00 11 мая. Однако украинские формирования продолжали боевые действия.

"В этих условиях Вооруженные силы РФ зеркально реагировали на нарушения ВСУ режима прекращения огня и действовали адекватно складывающейся обстановке, отвечая на преступные посягательства киевского режима", – подчеркнули в Минобороны России.

С завершением режима прекращения огня Россия продолжила проведение спецоперации.

Путин объявил перемирие в дни празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ) в конце апреля. При этом президент Украины Владимир Зеленский отверг эту инициативу.

Недавно украинские власти заявили о готовности к прекращению огня на 30 дней с понедельника, 12 мая. Путин, в свою очередь, предложил "без всяких предварительных условий" возобновить прямые переговоры с четверга, 15 мая, в Стамбуле.

Зеленский, отвечая Путину, назвал инициативу "хорошим знаком" и напомнил о предложении по прекращению огня с 12 мая.

