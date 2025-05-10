МИД Украины заявил о готовности к прекращению огня на 30 дней

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Украина и ее союзники готовы прекратить огонь на 30 дней. Об этом заявил в соцсети Х глава МИД Украины Андрей Сибига по итогам встречи "коалиции желающих".

"Украина и все союзники готовы к полному и безусловному прекращению огня на суше, в воздухе и в море на срок не менее 30 дней начиная с понедельника", – написал министр.

По его словам, завершив встречу, каждый участник "коалиции" совместно с президентом Украины Владимиром Зеленским" провели переговоры с американским лидером Дональдом Трампом.

Сибига добавил, что 30-дневное перемирие в случае его соблюдения сможет проложить путь к мирным переговорам.

Ранее спецпосланник президента Штатов Кит Келлог заявил, что украинская сторона желает заморозить конфликт по текущим линиям соприкосновения с последующим созданием 30-километровой демилитаризованной зоны. По его словам, в таком случае президент США Дональд Трамп может обеспечить соблюдение перемирия на Украине.

На это заявление ответил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнув, что долгосрочное решение конфликта на Украине нельзя обеспечить только прекращением огня или остановкой вооруженных действий на линии боевого соприкосновения. По словам министра, необходимо искоренить первопричины конфликта.