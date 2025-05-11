Мирошник: Зеленский делает заявления о прекращении огня для начала перевооружения

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Президент Украины Владимир Зеленский делает заявления о прекращении огня для того, чтобы ВСУ успели перевооружиться и перегруппироваться. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

"Зеленский предлагает: вы вводите режим прекращения огня, чтобы Киев мог начать перевооружаться и перегруппироваться, а мы говорим, что готовы к переговорам", – написал дипломат в своем телеграм-канале.

По его словам, реакцией Зеленского на предложение Владимира Путина о возобновлении прямых переговоров стало "выдвижение предусловий".

Путин предложил Украине "без всяких предварительных условий" возобновить прямые переговоры с четверга, 15 мая, в Стамбуле.

По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, это очень серьезное предложение, демонстрирующее готовность России к диалогу. Помощник президента Юрий Ушаков считает, что он должен проходить с учетом реальной ситуации и наработок 2022 года.

День переговоров по украинскому конфликту президент США Дональд Трамп назвал потенциально великим. Он указал, что продолжит работу с обеими сторонами, чтобы "убедиться, что это произойдет".

При этом Зеленский заявил, что переговоры возможны только после прекращение огня.