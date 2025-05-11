Москвичам посоветовали выезжать 12 мая только на зимней резине из-за заморозков

Москвичам посоветовали выезжать 12 мая только на зимней резине из-за ожидающихся в ночные и утренние часы заморозков. Такие условия по ночам сохранятся до 14 мая, среды, включительно.

Также синоптики прогнозируют до вторника, 13 мая, сильные дожди. Погода в начале новой недели будет соответствовать показателям октября. Однако ближе к выходным температура поднимется до 15 градусов тепла и даже выше. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.