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11 мая, 08:45

Общество

Синоптики пообещали 12 градусов тепла в Москве 12 мая

Синоптики пообещали 12 градусов тепла в Москве 12 мая

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В столице сохраняется прохладная погода. По прогнозам синоптиков, уже 12 мая температура поднимется до 12 градусов, но осадки продолжатся. К концу следующей недели ожидается потепление до 19 градусов, что приблизит погоду к климатической норме.

Город тем временем активно готовится к лету. На клумбах уже высажены устойчивые к заморозкам виолы – всего более 4 миллионов цветов. Работы по озеленению продолжатся до осени.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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