До 19 градусов тепла ожидается в Москве 14 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Потепление придет в Москву в среду, 14 мая, рассказал в беседе с RT синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин.

Синоптик отметил, что первая половина следующей недели будет прохладной. Ожидаются небольшие дожди. В Москве и Подмосковье ночью температура установится в районе 0 – плюс 5 градусов, а днем – плюс 8–15.

Однако с 14 мая станет теплее, уточнил Ильин. С этого дня и до конца недели днем будет плюс 14–19 градусов, а ночью плюс 6–8.

"Без осадков дело не обойдется. Ветер до середины недели северный, со второй половины недели будет поворачивать на юго-западный", – добавил специалист.

Ранее климатолог Алексей Кокорин рассказал, что в Московском регионе из-за изменений климата летом будут чаще возникать торнадо и сильные ветры. По его словам, сильных ветров, порывов порядка 30 метров в секунду однозначно будет больше. Эксперт добавил, что к этому необходимо будет адаптироваться.